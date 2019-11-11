ABD’den Irak’a erken seçim çağrısı

11 Kasım 2019

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “ABD de Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu’nın Irak’ta göstericilere karşı şiddete son verilmesi ve Başkan Salih’in seçim reformlarını Meclis’ten geçirip erken seçim yapma sözünü tutması çağrısına katılıyor” denildi. Irak’ta Meclis İnsan Hakları Komitesi ekim ayı başında başlayan ve ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerde 300’den fazla kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu ise 15 bine yakın kişinin gösterilerde yaralandığını açıkladı. Ekonomik reform, daha iyi yaşam standartları ve yolsuzlukla mücadele talebiyle başlayan eylemler eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in devrilmesinden bu yana gerçekleşen en geniş çaplı gösteriler oldu.