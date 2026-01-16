ABD'den İran açıklaması: Gerçekleşmesi planlanan 800 idam durdu

İran genelinde iki haftayı aşan protestolar sürerken, ABD’nin olası bir müdahalesi tartışılmaya devam ediyor. Washington’dan gelen son açıklamada, İran’da planlanan idamların durdurulduğu bildirildi.

"800 idam engellendi"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarına yaptığı haftalık bilgilendirmede, Başkan Trump’ın İran yönetimini sivil ölümler konusunda sert biçimde uyardığını söyledi. Leavitt, İran’da gerçekleşmesi beklenen 800 idamın askıya alındığını belirterek, "Trump, İran'a sivil ölümler devam ederse ciddi sonuçları olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

"Trump İran'ı yakından izliyor"

ABD yönetiminin müdahale seçeneklerini değerlendirdiğini vurgulayan Sözcü, "Trump İran'ı yakından izliyor. Başkan tüm seçenekleri masada tutuyor. Başkan ölümlerin devam etmesi halinde bedelini ödeyeceklerini söyledi" dedi.

Öte yandan ABD, İran’daki göstericilere yönelik şiddetten sorumlu olduğu öne sürülen bazı İranlı yetkililere yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin (OFAC), “temel özgürlükler ve ekonomik güvenlik” talebiyle sokağa çıkan İran halkına baskı uyguladığı iddia edilen isimleri hedef aldığı belirtildi.

"Güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı"

Yaptırım listesinde, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin de yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Laricani, halkın meşru taleplerine şiddetle yanıt verilmesini isteyen ilk İranlı liderlerden biriydi" ifadesi kullanıldı. Protestolar süresince güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı ve halkın yaşam ile özgürlük haklarının ihlal edildiği iddia edildi.

Muhammed Rıza Haşimifer, Nimetullah Bakıri, Azizullah Meleki ve Yadullah Buali’nin de yaptırım uygulanan diğer üst düzey yetkililer arasında olduğu bildirildi.

Ayrıca OFAC’ın, İran’ın petrol ve petrokimya gelirlerinin aktarımında rol oynadığı belirtilen Bank Melli ve Shahr Bank bağlantılı “gölge bankacılık” ağlarına yönelik de adım attığı, bu kapsamda 18 kişi ve kuruluşun daha yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise konuya ilişkin, "ABD özgürlük ve adalet çağrısında bulunan İran halkının yanında kararlılıkla durmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Bessent, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla hareket ettiklerini belirterek, İran halkına yönelik baskıda rol alanlara karşı tüm araçların kullanılacağını ifade etti.