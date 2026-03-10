ABD'den İran açıklaması: Saldırılar en üst seviyeye ulaşacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik sürdürülen askerî operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların bugün en yüksek yoğunluğa ulaşacağını bildirdi.

Washington'dan operasyon mesajı

Washington'da basın mensuplarına değerlendirelerde bulunan Hegseth, İran'a karşı yürütülen operasyonlarda şimdiye kadarki en geniş kapsamlı hava gücünün kullanılacağını ifade etti.

ABD'nin, bugüne dek sahaya sürdüğü en fazla sayıda savaş ve bombardıman uçağını aynı gün içinde devreye alacağını belirten Hegseth, operasyon temposunun belirgin biçimde artırılacağını kaydetti.

"İran çaresiz ve dağınık"

İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hegseth, ülkenin "çaresiz ve dağınık" bir tablo sergilediğini savundu. Son 24 saat içinde ateşlenen füze sayısının önceki dönemlere kıyasla en düşük seviyede kaldığını öne süren ABD'li Bakan, İran'ın okullar ve hastaneler gibi sivil alanlardan füze fırlattığını iddia etti.

Hegseth ayrıca, İran'ın "yalnız kaldığını ve ağır kayıplar verdiğini" dile getirdi.