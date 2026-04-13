ABD'den İran için abluka kararı: CENTCOM harekat için tarih verdi

Orta Doğu’da gerilimi zirveye taşıyacak açıklama CENTCOM’dan geldi. Yapılan resmi duyuruya göre, ABD kuvvetleri İran'ın hem Basra Körfezi hem de Umman Körfezi kıyısındaki tüm limanlarını kapsayacak şekilde bir deniz ablukası başlatıyor. Kararın, hiçbir ülke ayrımı gözetmeksizin tüm sivil ve ticari gemiler için geçerli olacağı belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisi korunacak

Açıklamada operasyonun kapsamına dair kritik bir detaya yer verildi. CENTCOM, İran dışındaki limanlara gitmek üzere Hürmüz Boğazı’nı kullanan gemilerin seyrüsefer serbestisine müdahale edilmeyeceğini bildirdi. Ablukanın hedefinde yalnızca doğrudan İran limanlarına yönelen veya bu limanlardan ayrılan trafik yer alıyor.

Ticari gemilere "kanal 16" uyarısı

Abluka resmen başlamadan önce ticari gemi kaptanlarına resmi bir tebligat (Notice to Mariners) yapılacağı açıklandı. Bölgede faaliyet gösteren tüm denizcilerin yayınları yakından takip etmesi ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında ABD deniz kuvvetleriyle "Kanal 16" üzerinden irtibatta kalmaları tavsiye edildi.