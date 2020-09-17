ABD'den İran ve Lübnan'a yeni yaptırımlar

17 Eylül 2020

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İranlı 45 kişi ve 2 işletme ile Lübnanlı 2 işletmeye, Hizbullah'a destek verdikleri iddiasıyla yaptırım uygulanmaya başlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan bireylerin İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olduklarının düşünüldüğü ifade edilirken, iki işletmenin ise bakanlıkla bağlantılı olduğu belirtildi.

ABD'nin Lübnanlı işletmeler ile ilgili iddiası ise bu işletmelerin Hizbullah ile bağlantılı olmaları.

Bakanlık, Dış Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) anti-terör ve siber güvenik konularında yeni eklemeler yapıldığını açıkladı.