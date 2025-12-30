ABD’den İran ve Venezuela’ya 10 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD, İran ve Venezuela’ya yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ve Venezuela’da bulunan toplam 10 kuruluş ve kişiye yaptırım listesine aldığını duyurarak, bu kişi ve kuruluşlar arasında İran yapımı İHA’ların satışına katkıda bulunan bir Venezuela şirket ile İran'ın İHA ve balistik füze programlarını destekleyen kuruluş ve kişilerin yer aldığını açıkladı.

İran'ın Venezuela’ya silah sağlamaya devam etmesinin bölgedeki ABD çıkarları için bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakanlık, "Bugünkü yaptırım kararı, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca İran'a yaptırımların ve diğer kısıtlamaların yeniden uygulanmasının önemini vurgulamaktadır. Bugün belirlenen kuruluşlar ve kişiler, İran'ın askeri amaçlı İHA'larını aktif olarak yaygınlaştırdığını ve BM kısıtlamalarını ihlal ederek füze programlarıyla bağlantılı malzemelerin tedarikini sürdürdüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, ABD’nin İran’ın balistik füze programını kısıtlamak, asimetrik ve konvansiyonel silah kabiliyetleri geliştirmesini engellemek, nükleer silaha sahip olmasının önüne geçmek ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayan varlık ve kaynaklara erişimini engellemek için harekete geçmeye devam edeceğini vurguladı.