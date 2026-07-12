ABD'den İran'a Hürmüz resti: 'Boğaz üzerinde kontrolünüz yok'

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İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) karşı açıklama geldi. CENTCOM, boğazın uluslararası deniz trafiğine açık olduğunu ve geçişlerin sürdüğünü bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır" denildi.

ABD güçleri bölgede hazır bekliyor

İran'ın bölgedeki tutumuna tepki gösterilen açıklamada, "ABD güçleri, İran'ın haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesini sağlamak amacıyla konuşlanmış ve hazır durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin devam ettiğini vurgulayarak, "İran, boğaz üzerinde kontrol sahibi değildir. Deniz trafiği devam etmektedir" açıklamasını yaptı.