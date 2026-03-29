ABD'den İran'a kara harekâtı planı! Haftalar sürebilecek bir operasyon mu hazırlanıyor?

ABD'nin İran'a yönelik askeri planlarına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynaklı hazırlıkların, olası bir kara harekâtını kapsadığı öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin, isimleri açıklanmayan ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi İran'da haftalar sürebilecek bir kara harekâtı seçeneği üzerinde çalışıyor.

Haberde, binlerce Amerikan askeri ile deniz piyadesinin Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtilirken, Donald Trump'ın onay vermesi halinde bu birliklerin İran'da konuşlandırılabileceği ifade edildi.

CENTCOM'dan sevkiyat açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise yaklaşık 3 bin 500 askeri personel taşıyan USS Tripoli isimli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD Donanması ve deniz piyadeleri personelini taşıyan USS Tripoli, 27 Mart'ta CENTCOM sorumluluk alanına ulaştı. 'Amerika' sınıfı amfibi hücum gemisi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve savaş uçakları ile amfibi hücum ve taktik unsurlardan oluşan Tripoli Amfibi Hazır Grubu/31. Deniz Piyade Seferi Birliği'nin amiral gemisi olarak görev yapıyor" denildi.

Komutanlık ayrıca geminin uçuş güvertesi ve personeline ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

Risklerin artabileceği uyarısı

Yetkililer, söz konusu planın hayata geçirilmesi durumunda ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının daha riskli bir aşamaya taşınabileceğine işaret ediyor. Özellikle ilk dört haftalık süreçle kıyaslandığında, yeni planın Amerikan birlikleri açısından daha yüksek güvenlik riski barındırabileceği değerlendiriliyor.

ABD askerlerinin olası operasyon kapsamında İran'a ait insansız hava araçları (İHA), füze sistemleri, kara saldırıları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Nokta operasyonlar öne çıkıyor

Yetkililer, planlanan kara harekâtının tam ölçekli bir işgal niteliği taşımayacağını, daha çok özel harekât unsurları ile konvansiyonel piyade birliklerinin birlikte yürüteceği nokta operasyonlardan oluşacağını belirtiyor.

Öte yandan, İran'ın Basra Körfezi'ndeki önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı çevresinde gemileri hedef alabilecek silahların imha edilmesinin de seçenekler arasında değerlendirildiği aktarıldı.