ABD'den İran'a kripto darbesi: 130 milyon dolar donduruldu

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İran'a yönelik yaptırımların kapsamını genişleten ABD yönetimi, bu kez dijital varlık işlemlerini hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran Merkez Bankası ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto para cüzdanını yaptırım listesine ekledi.

Söz konusu cüzdanlarda bulunan 130 milyon doların üzerindeki kripto varlığın dondurulduğu açıklandı.

"Para akışını agresif biçimde takip etmeye devam edeceğiz"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım kararına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Hazine Bakanlığı, dijital varlıkların kötüye kullanılması da dahil olmak üzere İran'ın yasa dışı finansal faaliyetlerini sekteye uğratma ve zayıflatma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bugün, Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran Merkez Bankası ile bağlantılı çok sayıda dijital cüzdanı yaptırım listesine aldı. Bu işlem sonucunda 130 milyon doların üzerindeki varlık donduruldu. İran rejiminin yasa dışı gelir kaynaklarından elde ettiği fonlara erişimini engellemek için para akışını agresif biçimde takip etmeye devam edeceğiz"