ABD'den İran'a net müzakere uyarısı! 'Oyun oynamayın'

İran ile ABD arasında bu hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle belirsizliğe girdi. Bölgedeki gerilimin artması, diplomatik temasların seyrine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

ABD heyetine başkanlık etmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmeler için hareket etti. Vance, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Başkan Trump müzakereler konusunda net bir çerçeve belirledi. İranlılar iyi niyetle müzakere ederse onlara elimizi uzatırız" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerden umutlu olduğunu belirten Vance, "İranlılar bize oyun oynamaya kalkmamalı" dedi.

Kritik temaslar Pakistan'da

Gelişmelerin gölgesinde ABD ile İran arasındaki görüşmelerin İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD tarafında Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın da heyette yer alması bekleniyor.

İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin görüşmelere katılması öngörülüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in taraflarla ayrı ayrı ön görüşmeler yapması planlanırken, heyetlerin varışına bağlı olarak temasların cumartesi günü başlaması bekleniyor.

Sahada gerilim tırmanıyor

Diplomasi trafiği sürerken sahadaki çatışmaların şiddetlendiği görülüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonlarını genişletme yönündeki adımlarını sürdürüyor.

Hizbullah, son 24 saat içinde 50'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıların önemli bir bölümünün İsrail'e yönelik sınır ötesi atışlar olduğu bildirildi. Daha önce ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes kapsamında saldırılarını kısa süreliğine durduran Hizbullah'ın, İsrail'in Lübnan'ın bu anlaşmaya dahil olmadığını açıklamasının ardından yeniden harekete geçtiği kaydedildi.

Netanyahu'dan müzakere talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan ile doğrudan görüşmelere başlanması talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu, "Müzarekereler Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkiler kurulması üzerine odaklanacak" dedi.

Axios'un haberine göre, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan temasların gelecek hafta başlaması bekleniyor. İlk görüşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacağı ifade edildi.