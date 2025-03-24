ABD'den İran'a 'nükleer' uyarısı! "Sonuçları olur..."

CBS News'un 'Face the Nation' programına konuk olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Washington yönetiminin İran'ın nükleer programını 'tamamen sona erdirmesini' talep ettiğini söyledi.

"İran, tüm dünyanın görebileceği şekilde programından vazgeçmek zorunda" diyerek, aksi durumda sonuçları olacağı uyarısında bulunan Waltz, "Eğer (İran'ın) nükleer silahları olsaydı tüm Orta Doğu silahlanma yarışı içine girerdi" ifadesini kullandı.

Müzakere baskısı yanıtsız kaldı

Trump, daha önce, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrasında, ülkesinin konuyu ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini tekrarlamıştı.