ABD'den İran'a petrol yaptırımları için geçici muafiyet teklifi

ABD-İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken, İran medyası Washington yönetiminin Tahran'ın petrol endüstrisine yönelik yaptırımlar için geçici muafiyet önerdiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Brent petrol 107 dolar civarında dengelenirken küresel tahvil piyasalarında hareketlilik yaşandı.

Trump uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine hayal kırıklığı yaşadığını belirterek 'zaman daralıyor' mesajı verirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Harekete geçmeleri gerekiyor, hem de çok hızlı. Aksi halde geriye hiçbir şey kalmayacak” ifadelerini kullandı. Aynı gün Suudi Arabistan da Irak yönünden gelen üç İHA'yı hava sahasında imha ettiğini duyurdu. İran saldırılar hakkında resmi açıklama yapmazken, gerilim yeniden tırmandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Olumsuz sonuçlanan önceki müzakerelerde ABD'de İran'dan zenginleştirilmiş uranyum transferi ve sınırlı varlık serbestisi istemiş, Tahran ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılmasını ve tazminat taleplerini masaya getirmişti.