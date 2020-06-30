ABD'den İran'a silah ambargosunu uzatma çağrısı

30 Haziran 2020

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu yenilememesi halinde, ''İran'ın, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabileceği, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles'in kılıcını elinde tutacağı'' uyarısında bulundu.

Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nin İran oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma 18 Ekim'de İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi çağrısı yaptı.

İran'a uygulanan silah ambargosu yenilenmezse, İran'ın Rusya'dan savaş jetleri alacağı, uluslararası deniz taşımacılığını tehdit edecek denizaltılarını yenileyeceğini ve Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki dolaşımı tehdit edeceğini savunan Pompeo, ''İran, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabilecek, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles kılıcını elinde tutacak.'' dedi.

Silah ambargosunun kaldırılması Çin ve Rusya'yı da etkileyecek iddiası

Silah ambargosunun kaldırılmasının istikrarlı enerji piyasalarına güvenen Rusya ve Çin gibi ülkeleri de tehdit edeceğini belirten Pompeo, İran'ın Venezuela, Suriye ve Afganistan'a silah tedarik edebileceğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona erecek.

Rusya ve Çin destek vermeyecek

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a silah ambargosunun uzatılması çağrısına yanıt verdi.

Nebenzia, ''Daha ilk günden söyledik, ABD'nin İran'a silah ambargosu tasarısı geçmeyecek ve müzakere de etmeyeceğiz.'' dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise İran nükleer anlaşmasından çekilen ABD'nin artık anlaşmaya taraf olmadığını ve bu nedenle anlaşmayı sonlandıracak tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) hayata geçiremeyeceğini söyledi.

Zhang, ''Silah ambargosunun uzatılmasına karşıyız.'' diye konuştu.