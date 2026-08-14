ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Benzeri görülmemiş ekonomik izolasyon uygulayacağız

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ABD yönetimi, İran üzerindeki ekonomik ve mali baskıyı daha da artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dijital medya şirketi Newsmax’e yaptığı açıklamada, İran’a karşı yeni yaptırımların önümüzdeki hafta duyurulacağını bildirdi.

Bessent, yaptırımların kapsamına ilişkin ayrıntıların henüz açıklanmadığını belirtirken, uygulanacak ekonomik izolasyonun boyutuna dikkat çekti.

ABD’den İran’a yeni yaptırımlar geliyor

Bessent, önümüzdeki hafta yapılacak yeni açıklamaların takip edilmesi gerektiğini belirterek, İran’a yönelik yaptırımların sertleşeceğinin sinyalini verdi.

ABD Hazine Bakanı, yeni yaptırım paketinin bir ülkenin ekonomik izolasyonu konusunda bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşacağını ifade etti.

Banka hesapları ve kripto cüzdanları hedefte

Bessent, Donald Trump’ın İran’a yönelik “azami baskı” politikasının yeniden uygulanması yönündeki talimatının ardından Tahran üzerindeki mali baskının artırıldığını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın bugüne kadar İran bağlantılı banka hesaplarını, kripto cüzdanlarını ve dünyanın farklı noktalarındaki varlıkları hedef aldığını belirten Bessent, İran yönetimine yapılan ödemelerin de kesilmeye çalışıldığını ifade etti.

Bessent: Seviyeyi bir kez daha yükselttik

Bessent, şubat ayında İran’a karşı başlatıldığı “Destansı Öfke Operasyonu” olarak adlandırılan saldırıların ardından odağın ekonomik yaptırımlara kaydırıldığını söyledi.

Yeni aşamayı “ekonomik öfke” olarak nitelendiren Bessent, Trump’ın talimatıyla İran üzerindeki ekonomik baskının seviyesinin bir kez daha yükseltildiğini belirtti.

İran limanları için dikkat çeken açıklama

ABD Hazine Bakanı, mali yaptırımların İran limanlarına yönelik abluka ile birlikte yürütüldüğünü de söyledi.

Bessent, ekonomik izolasyon ile Hürmüz Boğazı’ndaki devam eden ablukanın birleşmesi halinde İran limanlarına giriş ve çıkışların engelleneceğini savundu.

ABD-İran geriliminde gözler gelecek haftada

Açıklamalarının ardından gözler, Washington’ın önümüzdeki hafta duyuracağını belirttiği yeni yaptırım paketine çevrildi.

Paketin hangi kişi, kurum, finansal varlık veya sektörleri kapsayacağına ilişkin ayrıntılar ise ekteki haberde yer almıyor. ABD Hazine Bakanı’nın açıklamasına göre yeni adımların temel hedefi, İran üzerindeki ekonomik ve mali baskıyı daha ileri bir seviyeye taşımak.