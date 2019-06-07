ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı.
ABD, İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PPC'ye, 39 yan kuruluşuna ve uluslararası satış bayilerine yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.
Karara gerekçe olarak şirketin, İran Devrim Muhafızları ile olan ekonomik ilişkisi dayanak gösterildi.