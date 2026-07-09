ABD'den İran'da kritik hedefe saldırı: Çin-Rusya hattı darmaduman

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ABD, İran'da Çin ve Rusya ile yapılan ticarette kullanılan Akteke Han demir yolu köprüsüne seyir füzeleriyle saldırı düzenledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gülistan Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanlığı "ABD, bugün sabaha karşı seyir füzeleriyle Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinde bulunan Akteke Han demir yolu köprüsünün bazı noktalarını hedef aldı." ifadelerini kullandı.

4 ülkeyi birbirine bağlıyordu

Köprünün Çin-Kazakistan-Türkmenistan-İran uluslararası demir yolu koridoru üzerinde bulunduğu, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Şian'dan Tahran'a uzanan güzergahın bir parçasını oluşturduğu ve Rusya'nın da 2025 sonlarından itibaren İran'a yük sevkiyatında bu hattı kullandığı belirtildi.

Ölü veya yaralının olmadığı belirtilen saldırının, ateşkes sonrasında ABD'nin İran'ın iç kesimlerinde gerçekleştirdiği en derin saldırılardan biri olduğu kaydedildi.

"Gerekirse İran'daki tüm köprüleri yıkarız"

Trump, dün Ankara'da NATO Zirvesi'nin son gününde İran'ın ateşkese uymadığını savunarak "Çok yaramazlık yapıyorlar, akıllanmaları lazım. Bu akşam büyük ihtimalle İran'ı tekrar vuracağız." demişti.

İran'ın yeniden toparlanmaya çalıştığını öne süren Trump, köprüler, elektrik tesisleri ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların da hedef alınabileceği mesajını vermiş, "En büyük saldırılarımız köprülere yönelik olabilir. Belki bir gün İran'daki tüm köprüleri yıkarız. Gerekirse elektrik tesislerini ve su arıtma tesislerini de hedef alırız. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama mecbur kalırsak yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.