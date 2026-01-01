ABD'den İran'daki ekonomik kriz sonrası çıkan protestolara destek

İran’da derinleşen ekonomik sıkıntılar ve hızlanan devalüasyon, protesto ve grevleri beraberinde getirdi. Pazar günü riyalin dolar karşısında sert değer kaybetmesinin ardından Tahran’daki büyük çarşı esnafının kepenk indirmesiyle başlayan gösteriler, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Protestolar; Karaj, Hemedan, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirmanşah, Keşm ve Malard başta olmak üzere birçok kentte etkisini gösterdi. Öğrencilerin katılımıyla daha belirgin bir siyasi nitelik kazanan eylemlerde “Diktatöre ölüm” sloganları atıldı. Bazı bölgelerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik ve çatışmalar yaşandığı bildirildi. İşçi hareketine yakın ILNA haber ajansı, 7’si Tahran’da olmak üzere ülke genelinde 10 üniversitede protesto düzenlendiğini duyurdu.

Pezeşkiyan: Dış baskılar etkili oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik gerekçelerle başlayan protestolara ilişkin açıklamasında ABD yaptırımlarına dikkat çekerek, “Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı’na protestocuların temsilcileriyle temas kurulması ve “meşru taleplerinin” dinlenmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Pezeşkiyan, para ve bankacılık sisteminde reform yapılacağını, halkın alım gücünü korumaya dönük adımlar atılacağını belirtti. Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise protestoların “yoğun ekonomik baskının yarattığı toplumsal hayal kırıklığını” yansıttığını kabul ederek, anayasa kapsamında barışçıl gösteri hakkının tanındığını ifade etti.

ABD ve Mossad destek verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Farsça X hesabından yapılan paylaşımda protestolara destek verildi. Açıklamada, göstericilerin “cesaretinin takdir edildiği” belirtilirken, “on yıllardır süren başarısız ekonomi politikaları ve kötü yönetimden sonra onur ve daha iyi bir gelecek isteyen İran halkının yanında olunduğu” vurgulandı.

İsrail istihbarat servisi Mossad da İranlılara yönelik bir mesaj yayımlayarak “protestolara devam” çağrısı yaptı ve eylemcilere “sahada” destek verdiğini duyurdu.