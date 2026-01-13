ABD'den İran'daki vatandaşlarına sert uyarı! 'Derhal ülkeyi terk edin'

ABD yönetimi, İran'da devam eden protestolar ve artan güvenlik risklerini gerekçe göstererek ülkedeki vatandaşlarına acil uyarıda bulundu. ABD'nin Tahran'daki Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik duyurusunda, ABD vatandaşlarına İran'ı "derhal terk etmeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ABD'lilerin Washington yönetiminin "yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi. Ülkedeki güvenlik durumuna dikkat çekilen duyuruda, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin" ifadelerine yer verildi.

Askeri seçenekler gündemde

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda önceliğinin diplomasi olduğunu, ancak askeri seçeneklerin de masada tutulduğunu belirtmişti.

İran'da neler oluyor?

İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar ve yerel para biriminin değer kaybı nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. İran'daki olaylara ilişkin resmi makamlar can kaybı ve yaralanmalara dair bilgi paylaşmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününde 9'u 18 yaşın altında olmak üzere toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Artan şiddet olaylarının ardından 9 Ocak'ta ülke genelinde internet erişimi kesilmişti.