ABD'den İran'ın Hürmüz geçiş ücretlerini yönetecek kuruluşuna yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kontrol etmeye yönelik girişimlerine karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Washington, İran'ın boğaz geçişlerinden ücret toplamak amacıyla kurduğu belirtilen İran Körfez Boğazı Otoritesi'ni (PGSA) yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kurumun İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Gemi sahipleri de yaptırım kapsamında

Yeni yaptırımların yalnızca kurumu değil, PGSA ile geçiş anlaşması yapan ya da kuruma ücret ve harç ödeyen gemi sahiplerini de kapsadığı belirtildi.

İran yönetimi, mayıs ayı başında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü daha resmi hale getirmek amacıyla PGSA'yı kurmuştu. Tahran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Umm Al Quwain Limanı'ndan İran'daki Kuh-e Mobarak bölgesine kadar uzanan sular üzerinde kontrol iddiasında bulunduğu ifade edildi.

Trump, İran-Umman planını reddetti

Yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran devlet medyasında yer alan ve İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini birlikte yöneteceğine ilişkin haberleri reddetmesinin ardından geldi.

Söz konusu taslak anlaşmanın, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari sevkiyatı bir ay içinde savaş öncesi seviyelere döndürmesini içerdiği öne sürülmüştü.

Ancak Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, hiçbir ülkenin boğaz üzerinde tek taraflı kontrol sahibi olamayacağını savundu.

Ateşkes zayıfladı, beklentiler geriledi

Öte yandan ABD ile İran arasında bu hafta yeniden karşılıklı hava saldırılarının yaşanması, nisan ayında sağlanan ateşkesin zayıfladığı yorumlarına neden oldu.

Piyasalarda, Hürmüz Boğazı'nın kısa vadede yeniden tam kapasiteyle açılmasına yönelik beklentilerin de son gelişmelerin ardından zayıfladığı değerlendiriliyor.