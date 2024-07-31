ABD'den İran'ın İHA programı destekçilerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ve Çin merkezli 7 şirkete, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığının (MODAFL) füze ve İHA programlarına katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Konuya ilişkin 5 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İran'ın balistik füze ve İHA programlarının hem bölgedeki hem de dünyadaki sivillerin yaşamını tehlikeye attığı kaydedildi.