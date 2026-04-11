ABD'den İran'ın müzakere ön şartına onay!
ABD ve İran, 6 hafta süren çatışmaların ardından müzakere için İslamabad'a bir araya gelirken, Washington yönetiminin Tahran'ın ön şartlarından birini kabul ettiği belirtildi. Üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırılan bilgiye göre ABD dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına onay verdi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaş 6 haftanın ardından müzakere masasında yeniden şekilleniyor.
Taraflar kritik görüşme için İslamabad'da bir araya gelirken İran, müzakere için Lübnan’da ateşkes sağlanmasını ve mal varlıklarının serbest bırakılmasını ön şart koşmuştu.
Gözler İslamabad'a çevriliken üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına onay verdiğini aktardı.
