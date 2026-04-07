ABD'den İstanbul'daki saldırıya sert kınama

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu yakınında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Barrack, olayın ardından Türkiye'nin müdahalesine dikkat çekerken saldırıyı sert ifadelerle kınadı.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.