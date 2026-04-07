ABD'den İstanbul'daki saldırıya sert kınama
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu yakınında yaşanan silahlı saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Barrack, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların uluslararası düzene yönelik tehdit olduğunu vurgularken, Türk güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı müdahalesine övgülerini sundu.
Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.