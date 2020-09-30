ABD'den İsviçre'ye 16 milyar dolardan fazla askeri satış

30 Eylül 2020

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 milyar 232 milyon dolar değerinde FA-18 Super Hornet, F-35 Lightening II tipi savaş uçağı ve PAC-3 tipi Patriot hava savunma sistemlerinin İsviçre'ye satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye Dış Askeri Satış kapsamında 7 milyar 452 milyon dolar değerinde 40 F/A-18E/F Super Hornet tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanın satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu satışın dost bir Avrupa ülkesinin güvenlik kapasitesini desteklemenin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış ilişkilerine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Diğer bir açıklamada, Bakanlığın İsviçre'ye 6 milyar 580 milyon dolar değerinde 40 adet F-35 uçağı ve ilgili ekipmanın satışına onay verdiği belirtildi.

Üçüncü bir açıklamada da aynı ülkeye 2 milyar 200 milyon dolar değerinde PAC-3 tipi Patriot hava savunma sistemlerinin satışına onay verildiği bildirildi.

Bu satışlara Amerikan firmalarının, İsviçre'nin "Air 2030" konseptli askeri modernizasyon programı kapsamında ihaleye girmelerinin yolunun açılması için onay verildiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA