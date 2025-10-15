ABD'den Kanada'ya yeni ek gümrük vergisi kararı! Orman sektörüne darbe

ABD yönetimi, Kanada'dan ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri açıkladı. Mevcut yüzde 35'lik vergiye ek olarak kereste ithalatına yüzde 10, mobilya gibi bazı ürünlere ise yüzde 25 oranında ilave vergi uygulanacak.

Karara Kanada'dan sert tepki geldi. British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, yazılı açıklamasında ABD'nin kararını eleştirerek, "Güneydeki dostlarımızla birlikte çalıştık, birlikte savaştık ancak şu anda Rusya'dan, yani Ukrayna'ya saldırı başlatmış uluslararası bir paryadan bile daha kötü pazar koşullarına sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Orman endüstrisine 'yeni bir saldırı'"

Eby, ek vergilerin orman endüstrisine 'yeni bir saldırı' anlamına geldiğini belirterek, bu tehdidin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu. Ayrıca Kanada federal hükümetini, orman sektörüne mali destek sağlamaya davet etti.

Verilere göre British Columbia, 2024 yılında ABD'ye yaklaşık 5,6 milyar Kanada doları (3,9 milyar ABD doları) değerinde kereste ve 1,05 milyar Kanada doları tutarında kağıt ve selüloz ürünü ihraç etti. Eyalette yaklaşık 100 bin kişi doğrudan orman ürünleri sektöründe istihdam ediliyor.

"Kanada buradan çok mutlu ayrılacak"

Kanada Başbakanı Mark Carney'in geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile tarifeleri görüşmek üzere Washington'a gittmişti ve Trump'ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kanada buradan çok mutlu ayrılacak" ifadelerini kullanmıştı.