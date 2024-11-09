ABD'den Katar'a Hamas baskısı! FT yazdı: Türkiye'ye taşınacaklar

ABD Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü Hamas'ın, İsrail'in 13 ay süren saldırılarında 43 binden fazla kişinin öldüğü tahmin edilen Filistin topraklarında kısa süreli bir ateşkes için yapılan son öneriyi reddettiğini duyurmuştu.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Körfez ülkesinin geçen yıl 7 Ekim'de kaçırılan yaklaşık 200 kişinin serbest bırakılmasında “paha biçilmez bir rol” oynadığını, ancak Hamas'ın, en az üçte birinin öldüğü tahmin edilen 101 rehinenin küçük bir kısmını bile serbest bırakmayı defalarca reddetmesi nedeniyle ülkedeki varlığını sürdürmesinin “artık geçerli ya da kabul edilebilir” olmadığını söyledi.

Talep iki hafta önce gitti

Al Monitor’e konuşan yetkili, “Rehinelerin serbest bırakılması için defalarca yapılan teklifleri reddeden örgütün liderleri artık hiçbir Amerikan ortağının başkentinde hoş karşılanmamalıdır” dedi.

ABD yaklaşık iki hafta önce Katar'dan Hamas yetkililerini sınır dışı etmesini istemiş, Katarlılar da kısa bir süre sonra gruba bildirimde bulunmuştu.

İkinci bir ABD'li yetkili “Bu bir rica değildi” dedi ve ekledi: “Katar'dan Hamas'a iletilen mesaj esasen 'bavulunu topla ve defol' şeklindeydi.”

Türkiye'ye mi taşınacaklar?

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kişi ise Katar'daki Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınacağını söyledi.

Bir Arap diplomat, Katar'ın Hamas liderlerine ilk etapta ABD'den yeşil ışık aldıktan sonra ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ancak ABD'nin tutumu değiştiği için "onlardan kurtulmaya çalışmanın" mantıklı olduğunu söyledi.

Diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkeleri ziyaret ettiklerini ve yer değiştirme olasılığını görüştüklerini ifade etti.

Katar ABD ile düşmanları arasında arabulucu

Katar sık sık ABD ile Rusya ve İran gibi hasımlarının yanı sıra bölgesel İslamcı hareketler için de aracılık yapıyor.

Doğalgaz zengini ülke, 2012 yılında Suriye'nin başkenti Şam'daki merkezlerini terk etmelerinden bu yana Hamas'ın sürgündeki siyasi liderliğine ev sahipliği yapıyor.

Katarlı yetkililer Hamas'ı Obama yönetiminin talebi üzerine kabul ettiklerini, böylece Filistinli militan grupla dolaylı iletişim hatları kurulabileceğini savunuyor.