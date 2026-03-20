ABD’den Körfez ülkelerine dev silah satışı: 3 ülkeye onay çıktı

ABD, Orta Doğu’daki askeri hareketliliği artıran yeni bir silah satışına daha yeşil ışık yaktı. Pentagon’un “İran'la savaş için 200 milyar dolarlık ilave bütçe” talebinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün’e toplam değeri 16 milyar doları aşan silah satışlarını onayladı.

BAE’ye milyarlarca dolarlık F-16 ve füze paketi

Bakanlık tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, söz konusu üç ülkeye yönelik satışların detayları paylaşıldı. Buna göre BAE’ye 8,4 milyar doların üzerinde F-16 mühimmatı ve modernizasyon paketleri, radar sistemleri, Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ile çeşitli ekipmanların satışı uygun bulundu.

Kuveyt ve Ürdün’e savunma ve mühimmat desteği

Kuveyt için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının satışına izin verilirken, Ürdün’e ise yaklaşık 70 milyon dolarlık uçak, mühimmat ve ilgili ekipman desteği onaylandı.

Kongre’ye resmi bildirim yapıldı

Gerçekleştirilecek satışlara ilişkin gerekli bildirimlerin ABD Kongresi’ne yapıldığı belirtildi.

Toplam büyüklüğü 16 milyar doları geçen bu paket, Pentagon’un “İran'la devam eden savaş için” 200 milyar dolarlık ek bütçe talebinin hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Son dönemin en büyük satışlarından biri

Öte yandan bu satışlar, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına başladığı 28 Şubat sonrasında Kongre’ye bildirilen en yüksek tutarlı silah satışları arasında yer aldı.

Önceki satışlar da gündemde

Ayrıca ABD’nin daha önce 26 Şubat’ta Ürdün’e 280 milyon dolarlık çok fonksiyonlu radyo frekans sistemleri ve 6 Mart’ta İsrail’e yaklaşık 152 milyon dolarlık bomba satışına da onay verdiği bilgisi paylaşıldı.