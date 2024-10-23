ABD'den kritik açıklama: Sebebini bilmiyoruz, Kuzey Kore askerleri Rusya'da

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da bulunduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı. İtalya’nın başkenti Roma’da gazetecilere konuşan Austin, “Rusya’da Kuzey Kore birliklerinin bulunduğuna dair elimizde kanıtlar var. Ancak tam olarak ne yaptıkları henüz belli değil” dedi.

Bakan, gelişmeleri yakından izlediklerini ve Kuzey Kore'nin Rusya adına savaşa katılma niyetinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Austin, bu tür bir iş birliğinin sadece Avrupa'da değil, Hint-Pasifik bölgesinde de etkilerinin olacağını vurguladı.

Bu açıklama, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da konuşlandırıldığını doğrulayan ilk üst düzey ABD'li yetkili olması açısından dikkat çekti.

Kuzey Kore'nin asker gönderme süreci

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) de parlamentoda düzenlenen bir oturumda, Rusya'ya bin 500 Kuzey Kore askerinin daha gönderildiğini ve toplamda bu sayının 3 bine ulaştığını bildirdi.

Aralık ayına kadar bu rakamın 10 bine çıkmasının beklendiği ifade edildi. NIS, Kuzey Kore'nin 8-13 Ekim tarihleri arasında bin 500 asker gönderdiğini ve bu asker transferine ilişkin uydu görüntülerini de paylaştı.

Güney Kore'nin açıklaması, uluslararası basında çıkan Kuzey Kore ile Rusya arasındaki doğrudan askeri iş birliği haberlerini resmen doğruladı.

Zelenskiy’nin uyarıları

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını ileri sürmüş ve bu iddiayı istihbarat bilgilerine dayandırmıştı. Zelenskiy, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerlerinin işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunabileceğini de belirtmişti.