ABD'den kritik İran açıklaması! 'Ya anlaşma olacak ya da hiç olmayacak'

Hindistan'da düzenlenen Quad Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşma taslağı konusunda önemli ölçüde uzlaşı sağlandığını belirterek, "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak" dedi.

"Boğazlar engelsiz şekilde açık olmalı"

Rubio, deniz boğazlarının geçiş ücreti uygulanmadan ve kesintisiz şekilde uluslararası kullanıma açık olması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin tutumunun net olduğunu belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce bölgedeki liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Rubio, "Ön taslağın nasıl olması gerektiği konusunda güçlü bir uyum ve mutabakat olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bazı anlaşmazlıkların çözümü zaman alabilir"

Müzakere metninde halen çözülmesi gereken bazı başlıklar bulunduğunu kaydeden Rubio, bu sürecin birkaç gün sürebileceğini belirtti.

Rubio açıklamasında, "O yüzden bu konuları tek tek ele almamız gerekecek. Bir anlaşma olacak. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak" dedi.

Quad ülkelerinden yeni girişim

Öte yandan Rubio, Quad Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla "Hint-Pasifik Deniz Gözetleme İşbirliği Girişimi"nin başlatıldığını duyurdu.

Quad nedir?

"Quad" olarak bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu; ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007 yılında kurulan diyalog platformu olarak biliniyor.

2017 yılında daha geniş kapsamlı stratejik bir iş birliği yapısına dönüşen oluşum, özellikle Çin'e karşı bölgesel denge unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.