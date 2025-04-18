ABD'den kritik Suriye uyarısı: Her an saldırı olabilir

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşları, Suriye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarıldı.

Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğu ifade edilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının turistik yerler de dahil olmak üzere "olası ve an meselesi" saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ettiği belirtildi.

Söz konusu uyarının sebebinin "terörizm ve iç karışıklık" olduğu iddia edilen açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"ABD vatandaşlarına, teröristlerin Suriye'de insan kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamayı sürdürdüklerinizi hatırlatırız." ifadesine yer verilen açıklamada, olası saldırılarda kamusal etkinliklerin ve yerlerin hedef alınabileceği öne sürüldü.

Bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün başkent Şam'ı ziyaret etmişti.