ABD’den Lübnan’a 157 milyon dolarlık yeni insani yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ve çevresindeki çatışmalardan etkilenen insanlara yardım amacıyla 157 milyon dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını açıkladı.

Blinken, bu yardımla yerinden edilen Lübnanlıların, onlara ev sahipliği yapan toplulukların ve Suriye'den kaçan mültecilerin destekleneceğini belirtti.

Yardımın, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağını vurgulayan Blinken, "Bu yardım, savunmasız nüfus için kritik bir yaşam desteği olacak" dedi.

Blinken, ABD’nin geçtiğimiz yıl bölgeye 386 milyon dolar insani yardım sağladığını hatırlatarak, diğer bağışçı ülkeleri de katkıda bulunmaya çağırdı.