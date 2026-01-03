ABD’den Maduro’ya ağır suçlamalar: New York’ta yargılanacak

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında kapsamlı bir iddianame hazırladı. ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanacağını duyurdu.

Bondi’nin açıklamasına göre Nicolas Maduro; narkoterörizm, ABD’ye kokain ithali, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma ile Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlar bulundurma suçlamalarıyla itham ediliyor. İddianamenin, ABD’nin federal düzeyde en ağır suçlamaları arasında yer alan başlıkları kapsadığı vurgulandı.

"ABD adaletine hesap verecek"

Açıklamada, Maduro ve eşinin yakalanmasının ardından ABD topraklarına çıkarıldığı ve Amerikan mahkemelerinde yargı sürecinin başlatılacağı belirtildi. Bondi, "Bu iki sözde uluslararası narkotik kaçakçısı Amerikan adaletinin tüm gücüyle hesap verecek" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanı ayrıca operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Trump’a ve operasyonda görev alan askeri birimlere teşekkür etti.

Ne oldu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Venezuela hükümeti, Caracas'ın sivil ve askeri bölgelerinde ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleştirilen ağır askeri saldırıyı uluslararası toplum önünde reddeder, kınar ve lanetler. Bu saldırının amacı, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve minerallerini ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmak dışında bir şey değildir. Başarılı olamayacaklar" ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca, ülke genelinde askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerinin derhal konuşlandırılması talimatı verilmişti.