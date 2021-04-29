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ABD’den müttefiklerine Rus silahı almaktan kaçınma uyarısı

ABD’den, müttefiklerine daha fazla Rus silahı almamaları konusunda  uyarı geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’yi ve tüm ABD  müttefiklerini, daha fazla Rus silahı satın almaktan kaçınmaları  konusunda uyararak, bunun daha fazla yaptırımı tetikleyebileceğini  ifade etti.

Yabacı Basın Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe çevrimiçi  olarak katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’yi ve tüm ABD müttefiklerini, daha fazla Rus silahı satın almaktan kaçınmaları  konusunda uyararak, bunun daha fazla yaptırımı tetikleyebileceğini  kaydetti.

Türkiye’nin ve ABD müttefiklerinin, Rusya tarafından üretilen S-400  uzun menzilli hava savunma sistemi alımından da kaçınması gerektiğine  dikkat çeken Blinken, "Türkiye’nin ve bu nedenle tüm ABD  müttefiklerinin ve ortaklarının, S-400’ler de dahil olmak üzere  gelecekteki Rus silahlarını satın almaktan kaçınması da çok önemli"  ifadelerini kullandı.

Ülkeleri NATO düşmanlarından askeri teçhizat satın almaktan caydırmak  için tasarlanan ABD’nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na (CAATSA) atıfta bulunan Bakan Blinken, "Rus savunma  teşkilatlarıyla yapılan önemli işlemler yine CAATSA’ya tabi olabilir  ve bu halihazırda uygulananlardan yaptırımlardan ayrı ve bunlara  ektir" dedi.