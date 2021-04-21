ABD'den Myanmarlı iki kamu şirketine yaptırım

ABD, Myamar'da kereste ve inci ihracatından sorumlu iki kamu şirketini yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nce (OFAC) kereste ve inci ihracatından sorumlu Myanma Timber Enterprise (MTE) ve Myanmar Pearl Enterprise (MPE) adlı kamu şirketlerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kereste ve incinin, ülkede demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastıran ve çocukların öldürülmesi de dahil Myanmar halkına karşı devam eden ölümcül saldırılardan sorumlu Myanmar askeri rejimi için önemli ekonomik kaynaklar olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu yaptırımların Myanmar halkına yönelik olmadığı vurgulandı.

ABD yönetimi, 8 Nisan'da da Myanmar'da askeri rejimin önemli ekonomik kaynaklarından biri olan değerli taş faaliyetlerinden sorumlu kamu mücevher şirketini yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.