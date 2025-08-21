ABD'den net mesaj: 'F-35'ler konusunda Türkiye'ye tavır değişmedi'

ABD Dışişleri Bakanlığı, ürkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesine karşı tutumlarını değiştirmediklerini açıkladı.

Demokrat Chris Pappas'ın önderliğindeki 40 milletvekili Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bir mektup yazdı. Mektupta hükümet, Türkiye'nin “ABD'nin ulusal güvenliği ile ilgili yasa ve politikaları ihlal etmeye devam etmesini” engellemeye çağrıldı.

"Türkiye, uzun zamandır NATO'nun müttefiki"

ABD Dışişleri Bakanlığı da çağrıya ilişkin bir mektup yayımladı. Mektupta, “Ankara'nın S-400 sistemini satın almasından duyduğumuz memnuniyetsizliği dile getirdik ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin devam eden değerlendirmemizin bir parçası olarak atılması gereken adımları açıkça belirttik” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca mektupta, Türkiye'nin uzun zamandır NATO müttefiki olduğu, Türkiye ile savunma ilişkilerinin hem ABD'nin hem de NATO'nun güvenlik çıkarları açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Türkiye, 2017 yılında Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alacağını açıklamış ve bu sebeple de F-35 programından çıkarılmıştı.

Bu sebeple de Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları uygulanmaya başlamıştı.

ABD, S-400’lerin NATO teknolojisiyle uyumsuz olduğunu kaydetmiş ve F-35’ler için risk oluşturduğunu belirtmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye, 40 adet F-16 ve mevcut 79 adet F-16'nın modernizasyonu için ABD’ye başvurmuştu.

16 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş birliğinin geliştirilmesi için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması gerektiğini kaydetmişti.