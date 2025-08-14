ABD’den Nijerya’ya 346 milyon dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’ya 346 milyon dolar değerinde mühimmat, bomba ve roket satışını onayladı. ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, satış için gerekli bildirimin Kongre’ye iletildiği duyuruldu.

Açıklamada, satışın bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceği, ancak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda Sahra Altı Afrika’daki stratejik bir ortağın güvenliğini güçlendireceği kaydedildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Abubakar, ABD’den satın alınacak mühimmatın ülkedeki artan güvenlik sorunlarıyla mücadelede kullanılacağını belirtti. Abubakar ayrıca, Nijerya Hava Kuvvetleri’nin 2026 yılı sonuna kadar son teknoloji ürünü 49 uçak almayı planladığını açıkladı.

Son yıllarda terör örgütleriyle mücadelede askeri kapasitesini artırmaya çalışan Nijerya, daha önce de Türkiye ve ABD’den savaş helikopterleri satın almıştı.