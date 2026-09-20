ABD’den Orta Doğu’daki vatandaşlarına kritik uyarı: Gerilim beklenmedik şekilde tırmanabilir

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ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmanın "hızla tırmanabileceğine" işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve "beklenmedik bir tırmanışın" yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi.

İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği kaydedilen açıklamada, Orta Doğu bölgesi dışındakiler de dahil olmak üzere ABD'nin diplomatik tesislerinin daha önce hedef alındığı ifade edildi.