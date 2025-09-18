ABD'den Polonya'ya silah satışına onay

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansının Kongre'ye yaptığı bildirime göre ABD yönetimi, Polonya'ya yeni silah satışına onay verdi.

Açıklamada Dışişleri Bakanlığının, toplam değeri 780 milyon dolar olan 2 bin 506 Javelin füzesi ile 253 fırlatma ünitesinin Polonya'ya satışına onay verdiği ve söz konusu satışın Polonya'nın savunmasını güçlendireceği belirtildi.