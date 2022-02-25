ABD'den Rusya bankalarına ağır yaptırım

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşı Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde "ciddi ekonomik maliyetler" yaratacak önemli adımlar atıldığı belirtildi. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rus finansal sisteminin temel altyapısını hedef alan geniş ekonomik tedbirleri uygulamaya koydu.

Yaptırımların, Rusya'nın bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef aldığı ve Rus ekonomisi ile finansal sistemi üzerinde derin ve uzun süreli bir etkiye sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların, Rusya'yı uluslararası finans ve ticaretten izole etmek için özel olarak tasarlandığı belirtildi.

VTB dahil 4 bankaya yaptırım

Rusya'nın en büyük ikinci finans kuruluşu olan VTB Bank ve 20 iştirakine yaptırım uygulanacağı aktarılan açıklamada, böylece VTB'nin ABD finansal sistemine dokunan varlıklarının dondurulacağı ve ABD'li kişilerin bunlarla işlem yapmasının yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, VTB'nin, Rus bankacılık sektörünün varlıklarının yaklaşık beşte birine sahip olduğu ve Rus finansal sistemi için sistematik olarak kritik bir önem taşıdığı aktarıldı.

Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştirakinin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu finansal kurumların da Rus ekonomisinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Sberbank ve Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yeni borç ve öz sermaye kısıtlaması

Açıklamada, 25 iştiraki de dahil olmak üzere Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenerek dolar üzerinden yapılan işlemlere erişiminin kısıtlanacağı ifade edildi.

Sberbank'ın Rus bankacılık sektörünün varlıklarının yaklaşık üçte birine sahip olduğu belirtilen açıklamada, bankanın küresel finansal sistemle yoğun bir şekilde bağlantılı ve Rus finansal sistemi için kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 13 büyük Rus işletmesi ve kuruluşuna yeni borç ve öz sermaye kısıtlamalarının da getirildiği belirtilerek, bu kuruluşlar arasında Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot ve Russian Railways'in olduğu bildirildi.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, tahmini 1,4 trilyon dolarlık varlıklarıyla Rus ekonomisi için kritik olan şirketler dahil bu kuruluşların, ABD pazarından para kazanamayacağı aktarıldı.

Putin'e yakın 10 kişi yaptırım listesine eklendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın 10 kişinin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Rosneft Üst Yöneticisi Igor Ivanovich Sechin ile Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Aleksandrovich Vedyakhin'in de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla bu kişilerin ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'ye seyahat edemeyecekleri ifade edildi.

ABD'den Rusya'ya destek olan Belarus'a da yaptırım

Öte yandan ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine destek olan Belarus'a yönelik de yaptırım kararı aldı.

Bu kapsamda, 24 kişi ve kuruluş yaptırım listesine eklendi. Yaptırım listesine alınanlar arasında Belarus'un 2 önemli devlet bankası, 9 savunma şirketi ve rejimle bağlantılı 7 yetkili yer aldı.