ABD'den Rusya ve Suriye'ye 'İdlib' kınaması

24 Temmuz 2019

ABD yönetimi, Rusya ve Beşar Esad yönetiminin İdlib'de düzenlediği saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'in Marratinnuman ilçesine yapılan hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin sivilleri hedef alan saldırıları kınadığını belirten Ortagus, Rusya ve Esed rejimi tarafından 3 aydır devam eden hava saldırılarının çocuk ve sivilleri katlettiğini savunarak, bölgeyi daha istikrarsız hale getirdiğini ve en az 330 bin insanın içinde bulunduğu güç olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Morgan Ortagus, "Bu devam eden saldırılar, Esed rejimi ve müttefiklerinin bölgedeki sorunlara silahlı bir çözüm bulma konusundaki isteklerini gösteriyor. Bu saldırılar çaresizliğin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Rusya ve rejimin sivil yapıları ve Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışan sağlık merkezlerini kasten vurarak uluslararası hukuku yok saydığını savunan Ortagus, başta Beyaz Baretler olmak üzere bir çok insani yardım gönüllüsü ve ambulans sürücülerinin bile hedef alındığını iddia etti.

Ortagus, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce iki Beyaz Baret gönüllüsü, hava saldırılarında yaralanan insanlara yardım ederken öldürüldü. Ayrıca Rusya ve rejim, son 2 ayda Güney İdlib'deki 3'ü BM tarafından desteklenen en az 8 su tesisini yok etti. Bu tesisler BM'ye göre en az 250 bin kişiye içme suyu sağlıyordu."

Öte yandan, söz konusu saldırıların siyasi gelişmeleri de olumsuz etkilediğini kaydeden Morgan Ortagus, "Rusya ve Esed rejimini, bölgede ilan edilen ateşkese uymaya ve BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca hava saldırılarının sebep olduğu insani krize cevap verebilecek bir koridor açmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA