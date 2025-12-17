ABD'den Rusya'nın enerji sektörüne yeni yaptırım hazırlığı

ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile olası bir barış anlaşmasına yanaşmaması halinde Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalışıyor.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington'un gündeminde Rus petrolünü taşıyan ve "gölge filo" olarak tanımlanan tankerler ile bu ticareti mümkün kılan aracı aktörler yer alıyor. ABD'nin, bu yapılar üzerinden yürütülen enerji ticaretini sınırlamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Yaptırımlar bu hafta içinde duyurulabilir

Kaynaklar, söz konusu yaptırımların bu hafta içinde kamuoyuna duyurulabileceğini aktardı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, hafta başında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Washington'daki büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda bu planları gündeme getirdiği ifade edildi. Bessent, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi öncelikli hedef olarak gördüğünü söyledi.

Nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğu vurgulanırken, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana uygulanan yaptırımların Moskova'nın siyasi tutumunda belirgin bir değişim yaratmadığına dikkat çekiliyor. Ancak petrol şirketleri ve enerji ticaretine yönelik önlemlerin, ham petrol fiyatlarını savaşın başlangıcından bu yana en düşük seviyelere çektiği ve Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Yeni yaptırımlara ilişkin temaslar, ABD ve Ukrayna heyetlerinin bu hafta olası bir barış anlaşmasının koşulları konusunda ilerleme sağladığı bir dönemde yürütülüyor. Buna karşın, doğu Ukrayna'daki toprakların statüsü, dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıkları ve Zaporijya nükleer santralinin yönetimi gibi kritik başlıklarda taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.