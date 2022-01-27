ABD'den, Rusya'nın güvenlik taleplerine yazılı cevap

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın kapsamlı talepleri üzerine NATO'nun "açık kapı" politikasını sürdürdüğünü ve Kremlin'in kaygılarına karşı "ilkeli ve pragmatik değerlendirme" sunduğunu vurgulayarak, ABD'nin Moskova büyükelçisinin Rusya'ya şahsen yazılı bir cevap ilettiğini belirtti.

Rusya, NATO'nun askeri birliklerini ve silahlarını Ukrayna'nın doğusundan çekmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya hiçbir surette alınmamasını talep etmişti.

Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada sunulan belge ile ilgili olarak, "Ruslar konumumuzu, fikirlerimizi olabildiğince net bir şekilde anladılar. Şu anda bu belge onlarda ve top onların sahasında" dedi.

Kremlin'in Ukrayna sınırlarının yakınına yaklaşık 100,000 asker yığmasının ardından Ukrayna'da gerilim aylardır artıyor. Moskova Ukrayna'yı işgal etme planı olduğunu kabul etmezken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, yaklaşık 8,500 ABD'li askerin yüksek düzeyde alarma geçirildiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bölgeye konuşlanma emri beklediklerini bildirmiş, Kremlin bu adımları endişe ile izledikleri yorumunu yapmıştı.