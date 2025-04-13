ABD'den Rusya'nın saldırısına tepki: Ahlaki sınırı aştı

Kellogg, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Saldırı nedeniyle çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını kaydeden Kellogg, "Rusya'nın Dallar Bayramı'nda Sumi'de sivil hedeflere yönelik saldırısı her türlü insani ve ahlaki sınırı aşıyor." ifadelerini kullandı.

Kellogg, eski bir askeri lider olarak "hedef almanın" ne anlama geldiğini iyi bildiğini, bunun yanlış olduğunu belirterek, "İşte bu yüzden Başkan Trump bu savaşı bitirmek için bu kadar çok çaba sarf ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.