ABD'den Rusya'ya yaptırımlarda ciddi artış sinyali
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya yönelik yaptırımların bugün borsa kapanışından sonra veya yarın sabah önemli ölçüde artırılacağını açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün veya yarın Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi artış açıklayacaklarını bildirdi.
Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ABD Hazine Bakanı Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA