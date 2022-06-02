ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yaptırımlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki Sergei Roldugin de dahil olmak üzere 17 kişiyi kapsıyor.

Söz konusu yaptırımlar ayrıca 16 kurumu, yedi gemiyi ve üç uçağı hedef alıyor.

Avrupa Birliği diplomatları da bugün Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketini onaylamıştı.