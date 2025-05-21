ABD'den Rusya'ya yüzde 500'lük tarife tehdidi: Barış anlaşmasında ilerleme olmazsa...

Rubio, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşın çözümünde bir ilerleme sağlayamayan iki saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinden bir gün sonra Senato'da konuştu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade veren Rubio'ya Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından hazırlanan ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını destekleyip desteklemeyeceği soruldu.

Yüzde 500 gümrük vergisi tehdidi

Rusya'nın savaşı finanse etmesini zorlaştırmak üzere tasarlanan tasarı, diğer hükümlerin yanı sıra, petrol ve doğalgaz satın alan ülkelerden yapılan ithalata yüzde 500 gümrük vergisi getirecek.

Rubio, "Eğer Rusların bir barış anlaşmasıyla ilgilenmedikleri ve savaşa devam etmek istedikleri açıkça ortaya çıkarsa, iş o noktaya gelebilir" dedi.