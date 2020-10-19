ABD'den Şam'a üst düzey ziyaret

19 Ekim 2020

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'de tutsak olduğu düşünülen en az iki ABD vatandaşının serbest bırakılması için Şam yönetimi ile görüşmek üzere bu yıl içinde Suriye'yi ziyaret etti.

ABD hükümetinden adının açıklanmamasını isteyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarından olan Beyaz Saray terörle mücadele birimi yöneticisi Kash Patel Şam'ı ziyaret etti.

Wall Street Journal'da yer alan haberi doğrulayan yetkili "Bu seyahat Başkan Donald Trump'ın yurt dışında gözaltına alınan ABD vatandaşlarını eve döndürmeyi öncelik haline getirdiğini gözler önüne seriyor." dedi.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD hükümet yetkilileri ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi diğer kişilere dayandırılan Wall Street Journal haberinde, Patel'in 10 yıldan uzun bir süredir Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmeye giden ilk üst düzey ABD'li yetkili olduğu ifade edildi.

Habere göre ABD'li yetkililer Suriye hükümeti ile görüşerek Suriye'de çalışırken 2012 yılında ortadan kaybolan gazeteci Austin Tice ve 2017 yılında Suriye hükümeti kontrol noktasında durdurulduktan sonra kendisinden haber alınamayan Suriye kökenli ABD vatandaşı Majd Kamalmaz'ın serbest bırakılmasını sağlamak istiyorlar.

Habere göre en az dört ABD vatandaşı daha Suriye hükümeti tarafından tutuluyor ancak bu kişilere ait pek az bilgi bulunuyor.

Haberde Trump'ın Esad'a mart ayında yazdığı mektupta Tice için "doğrudan diyalog" kurulmasını teklif ettiği ifade edildi.

Habere göre Lübnan'ın güvenlikten sorumlu en üst düzey yetkilisi Abbas İbrahim, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Suriye'de tutsak ABD'lileri görüştü.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi yetkililere göre ABD'lilerin serbest bırakılması konusunda pek mesafe katedilemedi ve Suriye ısrarla ABD'den tüm askerlerini ülkeden çekmesini istedi.

Kaynak: Reuters