ABD’den seyahat uyarısı: Körfez için 3. seviye alarm

ABD, Orta Doğu’daki bazı müttefik ülkeler için seyahat uyarısı seviyesini yükseltti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan’a yönelik 3. seviye uyarı yayımladı.

Bakanlık, söz konusu ülkelerdeki büyükelçilikleri üzerinden ayrı ayrı yapılan duyurularda, bölgede devam eden karşılıklı saldırıların "füze ve insansız hava aracı tehditlerini artırdığı"na dikkat çekti.

Vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiye edildi

Yayımlanan uyarıda, bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşlarına bölgeden ayrılmayı değerlendirmeleri ya da bulundukları yerde sığınmaya hazır olmaları tavsiye edildi.

Ayrıca uyarı metninde, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan genelinde ticari uçuşların sürdüğü ancak buna rağmen gecikme ve iptallerin yaşanabileceği belirtildi.