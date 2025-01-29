ABD'den sınır dışı edilen göçmenlere Brezilya'dan özel 'karşılama' adımı

Brezilya'nın İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, ülkenin Minas Gerais eyaletinde bulunan Confins bölgesinde ABD'den gelecek göçmenler için bir 'karşılama merkezi' kurulmasına 'yeşil ışık' yaktığını söyledi.

Karşılama merkezlerinin, göçmenlerin 'su, yiyecek ve sıcaklık açısından iyi koşullara sahip olmasını sağlamak' amacıyla kurulacağı kaydedildi.

Göçmenlere kelepçe takılmasına sert tepki!

Brezilyalı düzensiz göçmenlerin, ABD'den sınır dışı edilirken bindirildikleri uçakta ellerinin kelepçelendiği görülmüştü. Brezilya hükümeti, göçmenlerin uçuş sırasında kelepçelenmesini 'vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık' olarak nitelendirmiş ve yapılan muameleyi kınamıştı.