ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenler devlet töreniyle karşılanacak

Kolombiya, ABD'den 'onurlu dönüş için' vatandaşlarına devlet başkanlığı uçağını tahsis etti. Konuya yönelik açıklamasında Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro liderliğindeki hükümet, vatandaşlarını karşılamak için hazır olacak" ifadelerine yer verdi.

Kolombiya hükümetinin 30 Ocak'ta düzenlenecek Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Olağanüstü Toplantısı'na katılacağı hatırlatılan açıklamada, bu toplantının, göç konusunda işbirliği, insan haklarının korunması ve üye devletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gibi stratejik konuların ele alınması için fırsat teşkil edeceği vurgulandı.

İki ülke arası diyalog önemli!

ABD ile diyaloğun önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD ile yapılacak aktif görüşmelerde, sınır dışı edilen Kolombiyalıların durumu ele alınacak. Kolombiya, vatandaşlarının korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha teyit edecek. Göç sorunlarına insani ve adil çözümler bulunması için bölgesel ve uluslararası çabalara öncülük etmeye devam edecek."

Kolombiya'dan misilleme bekleniyor...

"Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor" ifadelerini kullanan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemişti.

Trump ise bu gelişme sonrasında Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamış ve Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını bildirmişti.

Petro ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı. Son olarak Beyaz Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini bildirmişti.