ABD'den Suriye'de Esad dahil 39 isme yaptırım kararı
ABD, "Sezar Yasası" kapsamında Suriye Devlet Başkanı Esad ve eşi dahil üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Sezar Yasası" kapsamında aralarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da bulunduğu Suriye hükümetiyle ilişkili 39 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.
‘Sezar Yasası’ olarak bilinen, tam adıyla 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası', 21 Aralık 2019'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı.
Sputnik'teki habere göre yasa, Esad yönetiminin faaliyetlerine destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Yasa şirketler bazında Suriye ile iş yapılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.